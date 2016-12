"Fastest": su Italia 2 il docu-film su Valentino Rossi

6 novembre 2015

Dieci anni di Moto GP attorno alla figura di Valentino Rossi e alle sue battaglie in pista. Oggi, lunedì 9 novembre alle 21.20 Italia 2 omaggia il "Dottore" trasmettendo " Fastest - Il più veloce ", docu-film diretto da Mark Neale che racconta la storia più recente della classe regina attraverso le rivalità più accese e le vittorie più spettacolari degli ultimi anni con particolare attenzione alle imprese del campione di Tavullia.

Narrato dall'attore scozzese Ewan McGregor e uscito nei cinema italiani per la prima volta nel 2012, il "film" si concentra sulla figura di Valentino e di alcuni dei suoi più famosi avversari. In poco meno di due ore vengono riproposte le migliori sfide in pista di Rossi con Jorge Lorenzo, Max Biaggi, Casey Stoner e Sete Gibernau. Il tutto condito da interviste ad altri piloti, tra cui anche Marco Simoncelli, commenti tecnici e considerazioni di appassionati e addetti ai lavori. Un affresco speciale sugli ultimi dieci anni di Moto GP e sulle gesta di Valentino.