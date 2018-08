MotoGP: Yamaha davanti a tutti nelle Libere1

24/08/2018

Si scende in pista per la prima sessione di prove libere per la MotoGP a Silvestone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Il primo pilota ad entrare in pista è il beniamino dei tifosi di casa, Cal Crutchlow fresco di rinnovo con la Lrc Honda fino al 2020. Pian piano scendono in pista tutti i big, con Vinales che si porta momentaneamente in testa prima di essere scavalcato da Miller. Alla curva 16 brutto scivolata per Marc Marquez, fortunatamente senza conseguenze per lo spagnolo. Ad un quarto d'ora dalla fine della sessione, in testa c'è Vinales che gira in 2'02”.713, poi Iannone (+0.494), Dovizioso (+0.571), Valentino Rossi (+0.797) e quinto Miller (+0.998). Con le temperature della pista ancora basse, tutti cercano di far scaldare bene le gomme per centrare un buon tempo per entrare nelle prime dieci posizioni in questa prima sessione di Libere. Nel finale della sessione, infatti, tutti iniziano a spingere alla bandiera a scacchi le prime dieci posizioni raccontano delle Yamaha grandi protagoniste con Vinales primo con un tempo di 2'02.073, poi Valentino Rossi (+0.189). Al terzo posto la Ducati di Dovizioso (+0.190) e quarta la Lcr Honda di Crutchlow (+0.328). Quinto Miller (+0.900), sesto Lorenzo (+1.042). Settimo posto per Rabat (+1.063), ottavo Iannone (+1.134) e nono posto per Zarco (+0.170). Chiude le prime dieci posizioni Marquez (+1.626).