MotoGP, Vinales: "Da migliorare qualche dettaglio"

29/06/2018

Il venerdì olandese ha sorriso a Maverick Vinales: "Sono molto contento, nei test di Montmeloò abbiamo lavorato molto sui piccoli dettagli che mancavano per essere un po' più comodo sulla moto e siamo migliorati". Lo spagnolo della Yamaha ha battuto tutti nelle libere di Assen: "È una pista che mi piace molto, anche l'anno scorso sono andato forte. Dobbiamo ancora migliorare piccolo qualche dettaglio. La nuova forcella? E' molto diversa, mi piace molto di piu', peccato non averla provata prima, magari ci avrebbe risolto i problemi. Mi sono trovato bene".



"Sono abbastanza contento, alla fine abbiamo montato tutti la soft per il time attack, tranne Marquez e ho concluso al quarto posto. Siamo tutti molto vicini". Così Valentino Rossi al termine della giornata di prove libere sul circuito di Assen, in Olanda. Il pesarese della Yamaha ha chiuso con il terzo tempo al mattino e con il quarto al pomeriggio. "È stata una buona giornata perché ho avuto, sin da subito, un buon feeling con la moto", ha spiegato il 'Dottore'. "Qui la Yamaha va piuttosto bene e soprattutto le gomme lavorano bene e questa è la cosa più importante. Ovviamente - ha aggiunto - c'è ancora tanto da lavorare, in staccata ed in entrata non sono ancora abbastanza forte. E poi ci sarà da scegliere la gomma sia all'anteriore che al posteriore per la gara. Se le previsioni si confermano buone è un sogno, speriamo che duri così fino a domenica", ha concluso.



Sesto tempo per Andrea Dovizioso: "Soddisfatto del giro veloce? Non tanto, ho trovato tanti piloti che mi aspettavano. Si poteva fare meglio. Sono un po' sorpreso dal fatto che a metà turno, con le gomme della seconda uscita, siamo riusciti a fare un passo esagerato, non me lo aspettavo, 1'34"0. Siamo riusciti a essere veloci però non basta, dobbiamo migliorare ancora degli aspetti. Qualche pilota ha già un buon passo. Vediamo, le previsioni sono buone - ha aggiunto - c'è tutto il tempo per migliorare".



Jorge Lorenzo ha chiuso le libere con quasi mezzo secondo da Vinales ma la cosa non desta preoccupazioni. "Non è stata una giornata bruttissima, abbiamo abbastanza margine di miglioramento". dice il maiorchino della Ducati che fa anche un po' di autocritica. "Devo migliorare nell'ultimo settore, non capisco ancora come fare la migliore linea per stare con i migliori. La moto è un po' instabile nelle curve veloci, forse anche come sedile, ma se riusciamo a risolvere queste cose possiamo stare molto più avanti".