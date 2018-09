MotoGP: Rossi, gelo con Marquez: "Stretta di mano? Non ce n'è bisogno"

06/09/2018

"Fare pace con Marquez ? Per me non c'è nessun problema". Alla vigilia del weekend del GP sulla pista di Misano Valentino Rossi replica in conferenza all'intervista del rivale, che aveva lanciato un messaggio di distensione. "Mi è sembrato un po' strano - ha proseguito il 'Dottore' - Per me le cose vanno bene". Poi però, quando lo spagnolo gli tende la mano, Rossi gli nega la stretta: "Per me va bene così, non ce n'è bisogno".

"Sono contento di tornare qui, insieme al Mugello la considero la gara più importante della stagione e la più speciale, anche per i tifosi - ha detto Rossi parlando della gara di Misano - L'anno scorso è stato un grande peccato non gareggiare per l'infortunio della settimana prima, non è stato semplice seguirla da casa. In questa pista ho guidato per la prima volta nel 1992, la pista era molto diversa. Ricordo una grande emozione, era una Cagiva 125, ero piccolo, quando entrai in pista ho capito che era quello che volevo fare nella mia vita. E' come entrare in un'altra dimensione. E' un bellissimo ricordo". Tornando al presente: "Ad Aragon è stato un test importante, ma dobbiamo vedere nel weekend di gara, con gli altri piloti, per capire il nostro livello". Poi sull'annullamento del GP di Silverstone: "E' un circuito che mi piace ma in caso di pioggia, ora, è troppo pericoloso. Devono trovare un modo per migliorare".



"Siamo tutti delusi dal fatto di non aver gareggiato a Silverstone, ma le condizioni di sicurezza non erano adatte per gareggiare. Ora siamo a Misano, sono ancora in testa, l'obiettivo è sempre migliorare e aumentare il vantaggio, di attaccare e restare competitivi". Così Marc Marquez sul GP di San Marino. "La Ducati ha fatto dei test due settimane fa e forse, all'inizio, magari noi saremo piu' lontani", ha sottolineato il pilota spagnolo della Honda in conferenza stampa. "Servirà pazienza e lavorare sodo in vista di domenica. Se penso a come mi accoglierà il pubblico di Misano? Sono in testa, sto guidando bene, penserò solo a quello".