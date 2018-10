MotoGp, Rossi: "Complicato restare terzo". Dovizioso: "Incognita caldo"

04/10/2018

Si preannuncia un'altra gara difficile per Valentino Rossi : "Sarà interessante gareggiare per la prima volta in Thailandia . Possiamo dire sulla carta che sarà difficile perché il circuito non é molto buono. Abbiamo l'incognita mete o, speriamo di fare una gara sull'asciutto". Linea di pensiero simile a quella di Andrea Dovizioso : "La seconda parte del circuito di Buriram è molto lenta. Durante i test abbiamo avuto qualche difficoltà, però non sappiamo ancora i dettagli e le gomme sono completamente diverse, tutto può succedere ".

Il Dottore spiega: "Ci troviamo in un momento un po' difficile e dobbiamo cercare di fare il nostro meglio. Con il passo che siamo riusciti a dimostrare, essere in terza posizione nel Mondiale è sicuramente un buon risultato, ho 29 punti di vantaggio su Lorenzo e Vinales. Sarà molto difficile tenere questa posizione, ma dobbiamo provarci e cercare di fare il meglio".



Dovizioso invece non pensa all'eventuale sfida con Marquez: "Con questo tipo di curve è possibile un duello ravvicinato. Prima di pensare all'ultima curva, iniziamo a pensare alla lotta per le qualifiche e a tutte le varie incognite come il caldo, più della Malesia. Fare 27 giri non sarà facile, la moto sarà molto calda però oggi è difficile sapere come andrà", ha aggiunto.