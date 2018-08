MotoGP, Rossi ci crede: "Qui sto guidando bene e..."

30/06/2018

Non ha fatto la pole, ma Valentino Rossi in gara si presenterà come il primo avversario di Marquez per la vittoria. Anzi, per qualcuno potrebbe essere anche lui il reale favorito. "Arrivo da un weekend in cui sto guidando bene. Nelle libere sono anche caduto, ho dovuto ritrovare feeling e alla fine sono stato favorito dal gioco di chi aspetta di più. In queste situazioni ci vuole anche un poco di fortuna", ha detto il pilota Yamaha.