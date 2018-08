MotoGP, pista allagata a Silverstone: rinviata ancora la gara, si aspetta un miglioramento

26/08/2018

Dopo il warm-up asciutto della mattina, è tornata la pioggia (anche se non esagerata) e ai piloti è bastato il giro di schieramento in griglia per capire che l'aquaplaning era troppo, rendendo pericolosissimo gareggiare in queste condizioni, come ha confermato anche il brutto infortunio subito da Rabat sabato. Tutti, o quasi, d'accordo sul rimandare la partenza.



E' anche emersa la possibilità di correre domani, giornata festiva in Inghilterra, ma la maggioranza delle squadre, comprese quelle di Moto3 e Moto2, si è però detta contraria per questioni economiche e logistiche. Ma anche per una non velata protesta contro gli organizzatori, non solo locali, colpevoli di non aver fatto e controllato a dovere i lavori di riasfaltatura. Sulla pelle di team e piloti. A questo punto Dorna e Fim hanno deciso di aspettare un miglioramento delle condizioni. Le verifiche delle 14.30 ora italiana (con eventuale partenza alle 15) non hanno dato indicazioni positive e si è optato per fare una nuova ispezione intorno alle 16, sempre italiane, con possibile via alle 17. Anche perché è spuntato un pallido sole.



Lo stesso problema, soprattutto di sconnessioni, lo aveva evidenziato la Formula 1, che aveva corso a Silverstone a inizio luglio. Ma per loro fortuna la pioggia non aveva fatto da guastafeste.