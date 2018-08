MotoGP, Petrucci: "Lorenzo mi ha fatto da gancio"

14/07/2018

Due Ducati partiranno in prima fila nel GP di Germania classe MotoGP, quelle di Petrucci e Lorenzo . L'italiano ha chiuso in seconda posizione dopo una bella qualifica dove ha sfruttato la scia dello spagnolo: "Lo ho usato come gancio, ci ho creduto". Piccolo polemica con il numero 99 che a caldo ha replicato storcendo un po' il naso: "Sono sempre gli stessi piloti che lo fanno, non è vietato e va bene così".

Petrucci ha sfiorato la pole per 25 millesimi: "Sapevo di essere veloce perché anche stamattina lo ero, siamo andati molto forte ma Marquez è sempre davanti. Sarà difficile migliorare, saranno un'incognita gli ultimi 15 giri per me".



Entusiasmo per il poleman Marquez: "Anche l'anno scorso è stato simile con io primo e Petrucci secondo. Nel primo giro ho sbagliato, poi anche nel secondo ho fatto un piccolo errore ma ho spinto tanto e alla fine sono molto contento perché non la vedevo questa pole. Essere in prima fila qui è molto importante".



Sorridente, ma con un sassolino nella scarpa Jorge Lorenzo che chiude la prima fila: "Sono dispiaciuto per l'erorre all'ultima curva, perché senza potevo lottare per la pole. Però la prima fila è un risultato molto buono e dobbiamo essere contenti".