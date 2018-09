MotoGP: Marquez telefona a Lorenzo, pace fatta

24/09/2018

Pace fatta tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez dopo il GP d'Aragon. Il ducatista, dopo la caduta alla prima curva del GP, aveva accusato lo spagnolo della Honda, ma ora tutto è rientrato, anche perché il prossimo anno i due saranno compagni di squadra. La prima mossa l'ha fatta il numero 93 che ha telefonato al collega convalescente per sincerarsi sulle sue condizioni. Poi è stato il maiorchino a farlo sapere con un tweet: "Gli fa onore".



Allarme rientrato, ma Jorge Lorenzo rischia di saltare il prossimo GP della Thailandia in programma fra due settimane. In Spagna il 99 rosso ha riportato lussazione all’alluce del piede destro ed una microfrattura al secondo metatarso dello stesso piede. La visita di oggi a Barcellona ha riscontrato ancora un notevole gonfiore e per questo motivo verrà valutato nuovamente tra tre giorni.