MotoGP, Marquez pronto pe ril GP numero 100: "Non penso al vantaggio"

31/07/2018

Nonostante abbia il titolo della MotoGP quasi in pugno, o forse proprio per questo, Marc Marquez sembra pensare alla gara di Brno senza fare calcoli. I 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi sono un margine di sicurezza a cui non vuole pensare. "Arrivo a Brno senza pensare troppo al vantaggio che ho fino a questo momento, per me è come non avere nessun punto sui miei rivali. L'obiettivo per domenica è vincere", ha aggiunto.