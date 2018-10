MotoGP, Marquez cannibale: "Ora voglio il titolo costruttori"

23/10/2018

Marc Marquez in versione cannibale. Lo spagnolo della Honda, fresco vincitore del Mondiale piloti, ha già subito un altro obiettivo per spingere al massimo a Phillip Island: "È una bella sensazione arrivare in Australia con il titolo già vinto, e non vedo l'ora di godermi la fine della stagione. Naturalmente ci sono anche i titoli costruttori e dei team, quindi cercheremo di mantenere lo stesso livello di prestazioni e vincere più gare per raggiungere anche questi obiettivi, importanti per noi e per la Honda".



"Adoro Phillip Island - aggiunge lo spagnolo, che nello spettacolare circuito affacciato sull'oceano vanta tre vittorie, una in 125 (2010) e due in MotoGP (2015, 2017), oltre a cinque pole - È una pista veloce che in gara favorisce sempre battaglie ed offre un grande spettacolo per i fan. Spero solo che il tempo sarà buono perché si può passare da sole e caldo a freddo e vento in poche ore. Ad ogni modo cercheremo di divertirci".