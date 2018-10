MotoGP, Lorenzo verso il forfait a Motegi

18/10/2018

Sembrava potesse essere della gara, invece la presenza di Jorge Lorenzo nel Gran Premio del Giappone in programma domenica sul circuito di Suzuka. "Non ci sono buone notizie, perché la frattura è più grave di quanto immaginassimo - ha rivelato lo spagnolo della Ducati durante la conferenza stampa piloti - Abbiamo fatto un doppia tac e la frattura non è migliorata, ma nelle prime Libere proverò in moto a vedere le mie sensazioni. Il rischio è che forzando nelle staccate la frattura si scomponga ulteriormente e che debba essere necessaria un'operazione. Il problema non è il dolore - ha sottolineato Lorenzo - già altre volte ho corso con il dolore, ma il peggioramento della frattura".

In casa Ducati ha poi parlato anche Andrea Dovizioso, che ha mandato un messaggio al "nemico pubblico" Marc Marquez: "Sarebbe bello averlo come compagno di squadra - ha detto - Tra due anni, alla scadenza del suo contratto in tanti cercheranno di ingaggiare Marquez e sarebbe strano non lo facesse anche la Ducati. Ora comunque non c'è assolutamente niente in ballo. Sarebbe bello averlo come compagno di squadra, anche perché potrei vedere i suoi dati, sarebbe importante per lo sviluppo della moto".