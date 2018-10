MotoGp, Lorenzo stringe i denti e torna in pista a Sepang

31/10/2018

Jorge Lorenzo torna in pista . A Sepang lo spagnolo sarà al fianco di Dovizioso per la penultima gara della stagione. Operato otto giorni fa per una lesione al polso sinistro rimediata nelle libere a Buriram, dopo aver saltato i Gp di Thailandia, Giappone e Australia, Jorge non è ancora al 100%, ma proverà a stringere i denti. "L 'intervento è ancora molto recente e dovremo aspettare quando salirò in moto per capire se avrò ancora molto dolore ", ha spiegato.

"Sono passati solo otto giorni da quando sono stato operato al legamento del polso sinistro, ma mi sento un po` meglio - ha proseguito lo spagnolo della Ducati -. Giovedì mi farò visitare dai medici del circuito per valutare le mie condizioni e spero di poter correre anche se non sarò al 100%". "Non sono stato in grado di allenarmi per diversi giorni e il circuito di Sepang è molto impegnativo, e quindi questo non è sicuramente lo scenario migliore per tornare in pista", ha aggiunto Jorge, lasciando qualche dubbio sulla sua tenuta fisica in vista del Gp.