MotoGp, Lorenzo scalpita: "Voglio correre a Motegi"

17/10/2018

"Voglio assolutamente correre in Giappone perché Motegi è uno di quei circuiti in cui penso che potremo fare bene sperando che gli infortuni non mi diano fastidio". Parola di Jorge Lorenzo, pronto a tornare in sella alla sua Ducati in vista dell'appuntamento nel fine settimana di Motegi dopo esser stato costretto a saltare il Gran Premio di Thailandia per i postumi della caduta di Aragon.

ROSSI: "SONO OTTIMISTA, SPERO NELL'ASCIUTTO"

"Dopo il Gran Premio in Thailandia - spiega Valentino Rossi - sono tornato in Italia, perché non volevo stare via per cinque settimane consecutive. Sono rimasto a casa e mi sono allenato per prepararmi alle tre gare di fila". Rossi resta ottimista per il futuro: "Sono venuto in Giappone, sentendomi piuttosto ottimista di poter essere forte anche qui. Di solito Motegi è una buona pista per me, mi piace. Spero che sarà asciutto, perché l'anno scorso è stato un incubo, era sempre bagnato. Vedremo cosa succede nelle prossime tre gare, non solo in Giappone. Se abbiamo migliorato la moto la scorsa volta, dovremmo essere competitivi nei prossimi tre GP".