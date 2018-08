MotoGP, le pagelle del GP d'Austria

13/08/2018 di LUCA BUDEL

JORGE LORENZO - VOTO 10

Si rimette la tutta da supereroe e dopo la pole si getta nella mischia con la grinta necessaria per stroncare ogni velleità della concorrenza, Marquez compreso. Per Jorge arriva così la terza vittoria in rosso, la più bella.



MARC MARQUEZ - VOTO 9,5

Ci prova fino alla fine è ha il merito di spezzare almeno in Austria il filo doppio griffato Desmosedici. In due gare ha compreso che la convivenza con Lorenzo sarà assai complicata. Intanto continua a prendere le misure del futuro compagno di squadra affrontando con tranquillità un finale di stagione per lui in discesa.



ANDREA DOVIZIOSO - VOTO 8,5

Un’incertezza lo toglie all’improvviso dalla lotta per la vittoria. Comunque Andrea ha confermato di essersi definitivamente ritrovato. In futuro la Ducati potrà contare sul suo contributo nel duello con la corazzata Honda.



VALENTINO ROSSI - VOTO 7,5

A 39 resta l’unico a tenere a galla la Yamaha che è ben al di sotto della linea di galleggiamento. Si batte e si sbatte per un sesto posto che dopo le qualifiche disastrose offre il senso della vittoria.



MAVERICK VINALES - VOTO 4

Il giovanotto si arrende subito e mostra tutti i limiti nel confronto con il vicino di box. Il vecchio prova a viaggiare sopra i problemi, Maverick si perde invece in fondo al gruppo, confuso e infelice.



ANDREA IANNONE - VOTO 4

Un disastro ferroviario dopo aver dato qualche segnale di crescita. Il presente di Andrea è pessimo, il futuro, vista la situaIone tecnica dell’Aprilia potrebbe essere addirittura peggiore.