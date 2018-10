MotoGP: la pioggia aiuta Marquez, è pole in Australia

27/10/2018

Non è andata come sperava Andrea Iannone: i suoi piani sono stati rovinati dalla pioggerellina che, beffarda, è iniziata a cadere quando il semaforo verde era appena scattato. Il pilota della Suzuki, che aveva dominato anche l'ultimo turno di libere, si è dovuto accontentare della seconda fila, la quarta posizione non era nelle previsioni, ma si può guardare alla gara con fiducia, meteo permettendo.



Il cielo di Phillip Island ha regalato a Marc Marquez le condizioni migliori per fare la differenza e così è stato. Il campione del mondo, abilissimo a guidare sull'asfalto viscido e insidioso, ha fatto semplicemente il suo rifilando tre decimi a un Vinales in grande forma. Sussulto Yamaha completato dalla terza casella di Zarco, mentre Rossi scatterà in terza fila, 7°.



Delusione Ducati con Jack Miller, pilota non ufficiale, in sesta posizione grazie alle due doti di equilibrista. Male Dovizioso (9°) alla sua peggiore qualifica dell'anno, battuto anche da Petrucci. Caduta e dodicesima piazza per Alvaro Bautista, sostituto di Lorenzo.