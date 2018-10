MotoGP, invasione di pista: è un canguro

26/10/2018

Non certo una novità, ma sempre una curiosità divertente. In pista a Phillip Island si è visto anche un canguro che ha fatto invasione saltando sull'asfalto. L'animale tipico australiano, per fortuna, non ha creato problemi ai piloti impegnati nelle prove libere. Nel 2015, invece, non era andata benissimo a un gabbiano colpito in pieno dalla Ducati di Iannone in gara .