MotoGP, Iannone fa volare la Suzuki nelle libere 2

26/10/2018

Una sorpresa, ma non più di tanto: Andrea Iannone si è sempre trovato a suo agio sul circuito australiano e la Suzuki ora è una moto davvero performante. A Phillip Island può sognare un weekend in grande visto che ha messo in pista giri molto veloci, non solo in simulazione qualifica, ma anche con le gomme dure. Il passo c'è e pochi sono stati in grado di replicarlo. I big si sono un po' nascosti e la seconda posizione è andata a un ottimo Danilo Petrucci (Ducati) davanti a un Vinales ritrovato con la sua Yamaha. Quarto tempo, incoraggiante, per Andrea Dovizioso visto che alla vigilia c'erano dei dubbi sul comportamento della sua Ducati tra le curve di Phillip Island: risposte positive.



Quinto Crutchlow che, però, è stato protagonista di una bruttissima caduta alla curva 1 ed è stato trasportato al centro medico in barella. Verdetto amaro: frattura della caviglia e addio gara. Sesto Zarco davanti al campione del mondo Marquez, un po' intimorito dalla scivolata senza conseguenze della mattinata. A chiudere la top ten un Valentino Rossi un po' deludente a un secondo tondo dalla vetta. La fiducia del giovedì si è trasformata in amarezza e per l'ennesima volta in questa stagione sarà un weekend in salita.



Quindicesimo Bautista, con la Ducati ufficiale come sostituto di Lorenzo.