MotoGP, Dovizioso e Rossi in coro: "Il titolo di Marquez è strameritato"

21/10/2018

L'amarezza e la consapevolezza di essere tra i migliori. Sentimenti contrastanti per Andrea Dovizioso dopo la caduta nel GP di Motegi che ha consegnato il Mondiale a Marquez: "Complimenti a lui, è stato un titolo strameritato". Ora bisogna già pensare al 2019: "Siamo stati forti tutto l'anno e questo ci rende sereni. Ora dobbiamo inventarci qualcosa per battere Marc perché essere veloci non basta".



"Sto bene, logico essere delusi perché volevamo vincere e avevamo le possibilità di farlo qui a Motegi. Dobbiamo imparare anche da qeusti weekend. Abbiamo fatto il passo noi, ma poi la verità è che Marquez ha messo in pista qualcosa di più. La velocità, ma non basta: dobbiamo inventarci qualcosa, ma non è facile con questo Marquez", l'analisi del numero 4 della Ducati.



Strapotere di Marquez: "Ha 100 punti di vantaggio e non ha la moto per tutto questo divario: la differenza l'ha fatta lui, semplce. Siamo stati forti, ma per vincere il Mondiale bisogna essere a posto su tutto e forse non basta neanche. Abbiamo fatto molti miglioramenti perché siamo stati lì tutte le gare. Ci siamo e sono sereno pensando al prossimo anno. Studieremo e dobbiamo stare tranquilli".



La caduta? "Ho preparato l'uscita troppo presto. Era più veloce di lui in molti punti, ma staccava in modo furbo. Ho sbagliato, un piccolissimo errore e l'ho persa".