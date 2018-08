MotoGP, Dovizioso dopo le prove libere: “A Silverstone non sarà lotta a due”

24/08/2018

“È stato un primo giorno positivo - ha spiegato Valentino Rossi, bene nella mattinata con la sua Yamaha - questo circuito si adatta alla mia moto. Siamo partiti forti già la mattina, nel pomeriggio ho provato qualcosa in più sull’elettronica. Ho avuto un buon ritmo, qualche problema nel giro veloce, ma l’importante è stare nei primi dieci. A Silverstone c’è un grip leggermente migliore, ma non sono stati fatti grandi progressi. In alcune zone la pista è addirittura peggiorata”.



A mettersi in grande evidenza è stato Andrea Dovizioso, che con la sua Ducati ha fatto registrare il miglior tempo del pomeriggio: “Siamo su una pista da ristudiare, peggiorata rispetto allo scorso anno, ma abbiamo una buona velocità. Un peccato che Silverstone sia in queste condizioni. Dobbiamo cercare la linea giusta per evitare le buche, anche il meteo in questo momento resta una forte incognita. Oggi siamo partiti bene, domani avremo modo di migliorare. Non sarà un duello tra me e Marquez, ci sono sicuramente anche Vinales e Crutchlow”.



Vede il bicchiere mezzo pieno Jorge Lorenzo sulla Ducati: “Sono contento del lavoro che abbiamo fatto oggi - spiega - già nel pomeriggio la prestazione era migliorata rispetto alla mattina. Continuando così credo che domani potremo ulteriormente abbassare i tempi e fare bene lottando anche per le prime posizioni. Il tracciato ha più buche di prima, anche per questo non abbiamo girato con i tempi migliori”. Non ha saputo stupire invece la Honda di Marc Marquez: “Per la prima volta non eravamo pienamente a nostro agio, né io né la moto, ma sono contento perché già nel pomeriggio le cose andavano meglio e siamo stati bravi nel trovare le modifiche giuste per poter migliorare. Vedremo se riusciremo a limare i decimi di ritardo rispetto a Dovizioso e Vinales. L’asfalto a Silverstone sarebbe sicuramente da rivedere, ma siamo tutti nella stessa situazione. Ci aspettavamo qualcosa di meglio”.