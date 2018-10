MotoGP, Dovizioso: "Occhio a Marquez e Crutchlow"

20/10/2018

"Sta andando tutto come le previsioni, la nostra moto va forte qua da qualche anno e quindi ci aspettavamo queste prestazioni", l'analisi di Dovi.



Bisogna tenere alta la guardia: "Il passo gara di Marquez e attaccherà subito. Parte sesto? Ecco, penso che alla fine del primo giro sarà già secondo o terzo...".



MILLER: "AIUTERO' DOVIZIOSO"

Dalla prima fila scatterà anche la Ducati clienti di Jack Miller. Contentissimo l'australiano che è pronto ad aiutare il "compagno di squadra" Dovi, in pratica il suo superiore: "Se potrò dargli una mano sarò felice di farlo. Se andrà in fuga sicuramente non sarò il primo a inseguirlo". Un vero uomo Ducati.



MARQUEZ: "NON HO USATO LA MOTO GIUSTA"

"Non ho potuto usare la moto con cuoi mi trovavo meglio a causa della caduta, ho provato a fare la prima o la seconda fila. Il passo gara però è buono, sono contento". Così Marc Marquez, pilota della Honda, commenta il sesto posto nelle qualifiche della MotoGP. "Dovi proverà la fuga in gara? Dipende, lui ha un passo molto buono. Io proverò di partire bene, vediamo dove sarò alla fine del primo giro e poi vedremo di gestire la gara", ha aggiunto lo spagnolo.



ROSSI: "POTEVO FARE MEGLIO"

"Potevo fare meglio, perché con la prima gomma ero piuttosto veloce. Avevo il potenziale per partire dalla seconda fila". Così Valentino Rossi, pilota della Yamaha, commenta il suo nono posto nelle qualifiche della MotoGP a Motegi. "Purtroppo abbiamo fatto un errore nei box con la gomma dietro, sbagliando la pressione, e non aveva grip. Di fatto il secondo tentativo non l'ho potuto fare. Parto in terza fila, non siamo veloci come in Thailandia ma nel secondo gruppo siamo in tanti con un passo molto simile", ha aggiunto. "Domani vedremo se riusciremo a migliorare un po' di cose, poi la scelta delle gomme sarà importante. Ogni pista ha le sue caratteristiche - ha concluso Rossi - qui possiamo lottare per un quarto o quinto posto non meglio. Gli altri hanno piu' potenza e accelerazione, in frenata mi trovo bene ma vorrei provare a modificare qualcosa".