MotoGP, calendario 2019: al Mugello si corre il 2 giugno

04/09/2018

Il GP d'Italia della MotoGP 2019 si correrà il 2 giugno al Mugello. La Dorna, infatti, ha svelato il calendario (provvisorio) del prossimo Mondiale e la tappa tricolore coincide con la festa della Repubblica. Si partirà, come di consueto, in Qatar il 10 marzo, mentre il gran finale sarà sempre a Valencia il 17 novembre. L'appuntamento di Misano è per il 15 settembre.