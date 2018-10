MotoGp a Motegi, match point Marquez: "No, un weekend come gli altri"

18/10/2018

Primo match point a Motegi per Marc Marquez , che può vincere il Mondiale con quattro gare di anticipo: "Cercherò di lavorare duro dalle prime libere, indipendentemente dal fatto che siamo potremmo conquistare suybito il titolo. L' obiettivo è lo stesso degli altri weekend. Niente stress , niente panico". Piccoli sprazzi di speranza per Valentino Rossi : "Questa è una pista buona per la Yamaha , i risultati di Buriram fa ci hanno sorpreso".

Lo spagnolo della Honda ricorda: "Qui ho vinto nel 2014 e nel 2016, ed è sempre bello farlo davanti al big boss della Honda. Ci provo come faccio ogni week end ma non è sempre possibile. I piloti Ducati sono stati molto veloci in questa seconda parte della stagione. I punti che abbiamo raccolto nelle ultime gare sono stati importanti per mantenerli a distanza".



Il Dottore invece lancia segnali di speranza pur senza sbilanciarsi troppo: "Questa è una pista più normale, in cui useremo le solite gomme: capiremo se a Buriram è stata la pista ad aiutarci o i progressi della M1. In Thailandia abbiamo parlato con i pezzi grossi Yamaha, gli ho detto ciò che penso: spero il messaggio sia arrivato a destinazione perché con i giapponesi non si capisce mai cosa succederà...".