Viñales-Fontanesi, coppia da corsa

Una bellissima coppia da corsa, 5 titoli mondiali in due, asfalto e terra, chicane e salti, griglia e cancelletto di partenza. Insomma, Kiara Fontanesi e Maverick Viñales. Lei 4 volte iridata nel motocross, lui una in Moto3. 21 anni Kiara (con la K all’anagrafe), 20 lo spagnolo della Suzuki impegnato in MotoGP nel week-end a Misano dopo aver passato una settimana a Noceto (Parma) a casa della fidanzata, ore o ore sulla pista di cross per tenersi in forma. Si sono concosciuti su Twitter, lui seguiva lei, lei gli ha fatto i complimenti dopo la meravigliosa qualifica di Barcellona (secondo in griglia).