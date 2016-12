Moto3: vince Oliveira, Kent campione

8 novembre 2015

Danny Kent si laurea campione del mondo in Moto3: è il primo britannico a riuscirci dal 1977, anno del secondo titolo in Classe 500 di Barry Sheene. Al centauro del team Leopard basta arrivare 9° al GP di Valencia, vinto dal rivale Miguel Oliveira, che chiude la stagione a 254 punti contro i 260 di Kent. Sul podio Navarro e Kornfeil. Ritiro all'ultima curva per Romano Fenati, Niccolò Antonelli e Vazquez, che erano in bagarre per il terzo posto.