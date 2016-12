Moto3, Spielberg: Mir vince da rookie

14 agosto 2016

Solita battaglia all'ultima curva in Moto3, questa volta vinta dal pilota di Palma di Maiorca partito dalla pole position. A lottare per la vittoria ci sono fino alla fine non solo Bastianini e Binder, ma anche Quartararo e Oettl. Un gruppo di cinque moto dove l'italiano è l'unico a non essere in sella a una Ktm. Bastianini l'anno scorso era stato il migliore italiano in Moto3, in questa stagione, dopo un inizio negativo, Enea è riuscito a risalire fino alla sesta posizione, a un solo punto da Bulega (82). Nicolò in Austria è il migliore del team VR 46, considerando anche l'esclusione di Romano Fenati per motivi disciplinari. Il pilota marchigiano, a cui era già stato promesso un posto in Moto2, è in rottura con la sua squadra e probabilmente dovrà trovarsi una nuova scuderia. "E' un dispiacere soprattutto per noi - ha commentato Valentino Rossi - perché Romano è un pilota con un grande talento. Peccato". In classifica Binder (179) ha ormai in pugno il titolo, Navarro (112) infatti nel tentativo di rimontare i primi è finito a terra rimediando un pesante zero. Poi arrivano gli italiani, con Fenati (93) ormai raggiunto da Bagnaia (90).