Moto3 Spagna: vince Oettl, Bezzecchi 2° e leader mondiale

6 maggio 2018

Philipp Oettl vince il GP di Spagna e conquista la prima vittoria in carriera in Moto3. Il tedesco è bravo a rimanere davanti fino alla fine in una gara combattutissima e ad approfittare del clamoroso incidente innescato da Canet, che manda fuori gara anche Martin, Arbolino e Bastianini. Sul secondo gradino del podio chiude Marco Bezzecchi , che vola così in testa al mondiale. Terzo posto per Marcos Ramirez.

A decidere una gara a tratti davvero entusiasmante, dunque, è l'incredibile errore di Canet, che sbaglia l'ingresso di curva a quattro giri dalla bandiera a scacchi e centra in pieno il connazionale Martin, innescando una carambola che coinvolge anche Enea Bastianini e un fin lì strepitoso Tony Arbolino. Tre dei primi cinque della classifica iridata finiscono a terra e per Oettl è via libera fino al traguardo.



Bezzecchi prova a tenere la ruota del tedesco e all'ultimo respiro tenta l'attacco che gli regalerebbe il secondo successo stagionale, ma Oettl è bravo a chiudere tutte le porte e portare a casa la prima vittoria in 6 stagioni nella classe leggera. Il riminese classe '98 può comunque consolarsi con la vetta della classifica, nella quale ha ora 8 punti di vantaggio su Martin e 15 su Canet.





Terzo sulla linea del traguardo lo spagnolo Alonso Lopez, penalizzato poi dalla direzione corsa per aver ecceduto in più di un'occasione le linee della pista. Il podio, quindi, va al connazionale Marcos Ramirez.



Per quanto riguarda gli altri italiani chiude 7° Fabio Di Giannantonio, scivolato lontano dal gruppetto di testa proprio nel momento chiave della corsa, con Niccolò Antonelli 11°, Andrea Migno 13° e Nicolò Bulega 17°. Gara sfortunata per Foggia e Dalla Porta, caduti a due curve dal via dopo un tamponamento partito dallo scozzese McPhee.