Moto3 Spagna: trionfa Canet, Fenati secondo per un soffio

7 maggio 2017

Aron Canet trionfa in Moto3 a Jerez e centra la prima vittoria in carriera nel motomondiale. Lo spagnolo conquista il gradino più alto del podio al termine di un duello da infarto con Romano Fenati , che all'ultima curva è costretto ad arrendersi e accontentarsi del secondo posto. Sul podio anche il leader del mondiale Joan Mir , che ha ora 9 punti di vantaggio in classifica sullo stesso Fenati. Cinque piloti italiani nei primi otto al traguardo.

Il riscatto è servito. Aron Canet vince il Gran Premio di Spagna in Moto3, conquistando il primo successo carriera, al secondo anno di gare. Per il valenciano della Honda (diciotto anni ancora da compiere) si tratta di una grossa rivincita dopo la caduta di Austin che, di fatto, aveva consegnato il trionfo nelle mani di Romano Fenati.



Il marchigiano deve alzare bandiera bianca all'ultima curva e accontentarsi del secondo posto, al termine di una lunghissima battaglia con gli spagnoli: Canet, innanzitutto, ma anche Mir (terzo al traguardo) e la sorpresa di giornata Marcos Ramirez (KTM), che con il quarto posto finale centra il miglior risultato della carriera. Fenati può comunque sorridere per il doppio balzo in classifica che gli permette di scavalcare Martin (nono dopo essere scattato in pole) e McPhee (caduto) e proiettarsi al secondo posto alle spalle di Mir, lontano appena nove punti.



Bene anche gli altri italiani: dal quinto all'ottavo posto si piazzano Di Giannantonio, Migno, Bulega e Bastianini, a lungo in bagarre con i migliori.