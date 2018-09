Moto3 San Marino, primo trionfo in carriera per Dalla Porta

09/09/2018

Lorenzo Dalla Porta trionfa a Misano e conquista la sua prima vittoria in carriera in Moto3. Il toscano del team Leopard, fresco di rinnovo, ha tagliato per il primo il traguardo regolando praticamente al fotofinish Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio . Lo spagnolo può comunque sorridere perché, grazie alla caduta di Bezzecchi , è di nuovo in testa al mondiale con 8 punti di vantaggio sul riminese, finito a terra al penultimo giro.

Brillano dunque i colori italiani della Moto3 a Misano, ma lo fanno con uno dei protagonisti forse meno attesi: Dalla Porta, fin qui autore di un solo podio in carriera, si è tolto finalmente la soddisfazione di salire sul gradino più alto al termine di una gara dura, ma portata a termine con grande intelligenza tattica. Il modo migliore per celebrare la conferma per la prossima stagione.



L'episodio spartiacque della gara al giro 2, quando l'high-side di Masia ha innescato uno brutto incidente che ha coinvolto anche Bulega, Canet, Sasaki e Bastianini, creando un grosso gap tra il quintetto di testa e il resto del gruppone.



Davanti, dopo lo spavento, lo spettacolo non è mancato, con i primi tre della classifica iridata a fare a sportellate insieme agli outsider Dalla Porta e Rodrigo, senza che nessuno riuscisse a prendere il largo. Prima dell'inizio dell'ultimo giro, poi, l'episodio che non ti aspetti: Bezzecchi ha perso il posteriore della sua KTM alla curva 15 ed è stato letteralmente scaraventato in aria, chiudendo così la sua gara nella ghiaia e vedendosi anche scivolare dalle mani la vetta del mondiale. Per il riminese la rincorsa al titolo della classe leggera ricomincerà ad Aragon, dove anche Di Giannantonio (al quarto podio stagionale e ora a - 29 dalla vetta) proverà a non perdere il treno dell'iride.