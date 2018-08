Moto3 Repubblica Ceca: vince Mir, ancora 2° Fenati

6 agosto 2017

Joan Mir vince il Gran Premio della Repubblica Ceca e centra la sesta vittoria stagionale nel mondiale Moto3. Lo spagnolo del team Leopard la spunta al termine di un duello spettacolare con Romano Fenati , che lotta fino all'ultima curva ma deve accontentarsi del 2° posto, il quarto consecutivo per lui. Mir allunga così a +42 in classifica sul pilota italiano. Sul podio anche Aron Canet , che conferma la terza posizione iridata.

La pioggia mischia un po' le carte in tavola, ma alla fine non scombussola le gerarchie di un mondiale Moto3 che, gara dopo gara, ruota sempre più attorno a Joan Mir e Romano Fenati. A Brno la spunta ancora lo spagnolo, che bissa il successo del Sachsenring costringendo l'ascolano al quarto 2° posto consecutivo. Romano è sempre lì, a lottare per la vittoria, ma il successo continua a sfuggirgli: la prima e unica gioia di questa stagione risale ormai al 23 aprile, ad Austin, con Mir che passo dopo passo sembra inesorabilmente allungare le mani sul titolo.



Sul terzo gradino del podio si piazza Aron Canet, che conferma la terza piazza in classifica iridata, anche se a ben 64 punti di distacco dal connazionale. Il pilota del team Estrella Galicia beffa nelle ultime tornate, con la pista sempre più asciutta, Bendsneyder e Guevara, che avevano a lungo battagliato là davanti quando la pioggia cadeva abbondante.



Giornata piuttosto disastrosa per gli altri italiani: il migliore è Andrea Migno, solamente 11° al traguardo, 16° e 17° Arbolino e Bastianini, 19° Dalla Porta, mentre sprofondano nelle posizioni dalla 21esima alla 25esima Di Giannantonio, Bezzecchi, Bulega, Antonelli e Pagliani. Può invece ritenersi soddisfatto del suo 14° posto la wild card Dennis Foggia, della VR46 Riders Academy.