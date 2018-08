Moto3 Repubblica Ceca, primo trionfo per Di Giannantonio

05/08/2018

Finalmente esulta anche Diggia. In una stagione un po' altalenante e caratterizzata anche da qualche scottatura (vedi la vittoria sottrattagli dopo la bandiera a scacchi a Le Mans), il 19enne capitolino è riuscito a salire sul gradino più alto del podio: è il primo trionfo iridato, al terzo anno da pilota ufficiale in Moto3. Il successo è arrivato al termine di una gara durissima, con un finale caratterizzato da una serie infinita di sorpassi e controsorpassi, che però hanno premiato la sua tenacia, consentendogli di tenersi alle spalle Canet e il poleman Kornfeil fino alla volata conclusiva.



Giornata globalmente positiva per i colori italiani: Bastianini ha chiuso al 4° posto dopo una lunga rimonta, mentre Bezzecchi ha approfittato (anche se solo in parte) dell'assenza del leader iridato Martin per tornare in vetta alla classifica. Il riminese del team Pruestl ha chiuso con un buon 6° posto, che però lascia un pizzico d'amaro in bocca vista la grande occasione servitagli dall'infortunio del rivale nelle Libere 1.



A punti anche Dalla Porta, Antonelli e Foggia (10°, 11°, 12°), con quest'ultimo a lungo nelle prime posizioni ma poi scivolato indietro quando la battaglia ha cominciato a incendiarsi. Un punto lo ha conquistato anche Tony Arbolino, mentre hanno chiuso lontani dalle posizioni che contano Bulega e Migno (19° e 20°).