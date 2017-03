Moto3 Qatar: vince Mir, italiani giù dal podio

26 marzo 2017

Per il maiorchino, rookie dell'anno nel 2016, si tratta del secondo successo in carriera, dopo la vittoria ottenuta in Austria la scorsa stagione. La vittoria di Losail lo proietta di diritto tra i favoriti per la conquista del titolo, assieme al connazionale Martin (che era partito dalla pole position). La sorpresa di giornata è invece lo scozzese McPhee, autore di una grande rimonta dopo essere scattato dal tredicesimo posto in griglia.



Un po' di delusione tra i piloti italiani, che hanno lottato con i migliori fino agli ultimi giri, ma si sono dovuti accontentare delle posizioni di rincalzo. Fenati è sembrato a lungo il più in palla, nonostante la lunga assenza dai circuiti (non correva in gare ufficiali dallo scorso 17 luglio), ma alla fine ha chiuso quinto dietro a Canet. Subito alle spalle del pilota ascolano le due KTM di Andrea Migno e Niccolò Antonelli. Ottavo Di Giannantonio.



Primo punto mondiale per la Honda del team Sic 58, la squadra che porta il nome di Marco Simoncelli, nata dalla volontà del padre Paolo. A regalare alla squadra questa prima gioia è il quindicesimo posto del giapponese Tatsuki Suzuki.