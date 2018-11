Moto3, nel 2019 debutta il team di Biaggi

31/10/2018

E' arrivato il momento del ritorno nel Motomondiale per Max Biaggi. Non più come pilota, ma come team manager. La squadra dell'ex campione romano, il MAX Racing Team, sarà al via della Moto3 dopo aver corso il Civ nel 2017 e il Cev in questo 2018. Grazie all’accordo raggiunto col team di Peter Ottl (Sudmetall SchedlGP) , Biaggi metterà in pista una KTM RC 250 GP affidata al talentuoso spagnolo Aron Canet, con l'obiettivo di puntare al titolo.