Moto3 Motegi: vince Fenati, tripletta italiana

15 ottobre 2017

Romano Fenati vince il Gran Premio del Giappone e conquista la terza vittoria stagionale in Moto3. Il pilota marchigiano domina sotto il diluvio di Motegi, tenendosi alle spalle la KTM di Niccolò Antonelli e la Mahindra di Marco Bezzecchi , per un podio tutto tricolore. Affonda sotto l'acqua il leader del mondiale Joan Mir , che chiude 17° e, pur rimanendo in testa a + 55 da Fenati, si vede costretto a rimandare la festa per il titolo.

Fenati si conferma dunque maestro del bagnato, replicando il capolavoro di Misano e diventando il pilota più vincente della storia della Moto3 a quota 10 successi, uno in più di Luis Salom e dello stesso Mir. In una gara-lampo, ridotta ad appena 13 giri a causa di alcuni ritardi nei warm-up della mattinata, l'ascolano prende subito il largo, dando lezioni di guida in condizioni estreme a tutti gli altri piloti del gruppone e regolando i connazionali Antonelli e Bezzecchi, con quest'ultimo che si toglie la soddisfazione del primo podio in carriera.



Giornata da dimenticare al più presto per il leader iridato, che fatica tantissimo a gestire la sua Honda tra le pozzanghere di Motegi e chiude la gara addirittura fuori dalla zona punti, come mai gli era successo in stagione. L'impressione, comunque, è che per Mir si sia trattato di un semplice incidente di percorso: i 55 punti di vantaggio su Fenati restano un bottino ampiamente amministrabile ad appena tre gare dalla fine. Gli basterà perderne meno di 5 a Phillip Island per laurearsi campione già al termine della gara australiana.



Per quanto riguarda gli altri italiani chiude 7° Di Giannantonio, 12° Bulega (che partiva dalla pole), 13° Migno, 16° Bastianini e 23° Arbolino. Fuori al settimo giro Pagliani e Dalla Porta.