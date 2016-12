Moto3, Montmelò: prima vittoria di Navarro

5 giugno 2016

Prima vittoria in carriera per Jorge Navarro, l'ultimo tassello mancante a un grande inizio di stagione che vede lo spagnolo secondo in classifica generale. Negli ultimi due giri il pilota della Honda riesce a mettere dei metri decisivi tra sé e gli inseguitori. Brad Binder batte di nuovo gli italiani e, senza il contatto con Rodrigo a tre giri dal termine, probabilmente avrebbe anche vinto. Il sudafricano spaventoso nell'ultimo giro, dalla sesta posizione recupera fino alla seconda, superando gli avversari con estrema facilità. Fenati mette a segno una grande rimonta dalla decima posizione di partenza, ma si conferma non imbattibile nei corpo a corpo finali. Stavolta è un ritrovato Enea Bastianini a beffarlo, l'italiano dopo i sei podi dello scorso anno si era perso in questo inizio di stagione. Bulega rimane tutta la gara nel gruppo dei primi, non riesce neanche questa volta a lottare per il podio, ma si conferma costante nell'ottenere ottimi piazzamenti. Da segnalare la caduta di Niccolò Antonelli e Francesco Bagnaia. In classifica Navarro (103) guadagna cinque punti sul fuggitivo Binder (147), Fenati (80) si conferma terzo seguito da Bulega (66).