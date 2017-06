Moto3, Mir beffa Femati a Barcellona e allunga ancora

11 giugno 2017

E' stata una gara spettacolare, risolta solo all'ultimi giro, quando Mir ha messo a segno due incredibili sorpassi ed è andato a tagliare il traguardo per primo. Fenati, ma anche Bastianini, ce l'hanno messa tutta, ma non sono riusciti nell'impresa. Mir festeggia così nel migliore dei modi la sua promozione in Moto2 nel 2018 con il team Marc Vds e porta a 45 i punti di vantaggio proprio su Fenati. Degna di nota la gara di Migno e Bulega, partita da oltre metà schieramento e bravi a rimontare. Migno e Antonelli, insieme a McPhee, sono poi stati penalizzati di 0"5 per essere andati oltre il limite della pista, perdendo così una posizione in classifica. Due punticini anche per Marco Bezzecchi, 14°.