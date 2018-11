Moto3 Malesia, Jorge Martin vince ed è campione del mondo

04/11/2018

Il più vincente, il più veloce. Martin è diventato campione grazie alle sette vittorie e alle undici pole position conquistate, che gli hanno consentito di diventare il miglior poleman della storia della Moto3. Un successo arrivato nonostante i quattro ritiri e la gara di Brno saltata per infortunio, che aggiungono un valore in più al trionfo del madrileno. Un peccato per Bezzecchi, che nonostante una costanza di rendimento straordinaria ha pagato i cinque ritiri e un'utima gara in cui è rimasto coinvolto in un contatto che gli ha fatto perdere parecchio tempo, costringendolo a rinunciare alla battaglia con il rivale iridato.