Moto3, GP Germania: Martin vince e allunga nel Mondiale

15/07/2018

Jorge Martin vince il GP della Germania di Moto3 e prova la fuga nel Mondiale. Lo spagnolo del team Gresini ha preso la bandiera a scacchi in solitaria dopo aver salutato la "compagnia" degli avversari poco dopo la metà di gara. Il leader del Mondiale ha allungato a +7 in classifica sull'italiano Marco Bezzecchi, secondo anche al Sachsenring. Terzo al fotofinish McPhee. Caduta per Di Giannantonio a 12 giri dalla conclusione.