Moto3, GP Brno: incidente al via, spavento per Rodrigo

16 agosto 2015

Terrore al via del GP della Repubblica Ceca di Moto3 . Dopo pochi metri quattro piloti sono stati coinvolti in uno spaventoso incidente: Locatelli, Dalla Porta, Ono e Rodrigo. La caduta è stata innescata da quest'ultimo, che ha travolto Ono e poi Dalla Porta . Gabriel Rodrigo , argentino classe '96 della KTM, ha subito un colpo alla testa e ha perso i sensi. E' stato ricoverato al centro medico conscio e in condizioni stabili. Contusione al braccio per Locatelli .

Le immagini del botto hanno spaventato tutti, soprattutto nel primo minuto, quando Rodrigo dopo l'impatto non si è mosso. Immediatamente è stata ordinata la bandiera rossa, ma successivamente la gara è stata fatta ripartire seppure con soli 12 giri. Rodrigo ha poi recuperato i sensi. A confermare il suo stato di coscienza e le sue condizioni ristabilizzate è stato Michele Zasa della Clinica Mobile: "Il pilota ha perso conoscenza per circa un minuto, adesso sta recuperando dal punto di vista neurologico. Faremo comunque accertamenti e una Tac. Accusa anche dolori a un piede sinistro. Ono invece ha subito una frattura al quinto metatarso del piede destro. Locatelli ha subito una contusione al gomito, ma non ha niente di rotto".



Lorenzo Dalla Porta, il quarto pilota coinvolto, ha commentato: "Mi sono sentito portare via la moto e poi ho visto che ero in terra. Non ho capito cosa è successo. Io comunque sto bene".