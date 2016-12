Moto3, GP Brno: Antonelli centra la prima vittoria in carriera. Bastianini 2°

16 agosto 2015

Al via infatti sono ben due i maxi incidenti a quattro che inducono la direzione di gara a esporre la bandiera rossa. Senza immediate conseguenze il primo, che coinvolge Danilo, Ajo, Suzuki e Ottl, decisamente più pericoloso e spaventoso il secondo: Rodrigo innesca una carambola che coinvolge anche Locatelli, Dalla Porta e Ono e rimane per terra privo di sensi. Immediatamente soccorso e portato in clinica mobile, al pari dei suoi colleghi, le sue condizioni fortunatamente si rivelano stabili e l'argentino riprende conoscenza. Oltre al trauma cranico, per lui un problema a un piede. Contusione a un gomito per Locatelli, frattura a un piede per Ono.



Dopo la sospensione la gara riprende e Antonelli, partito dalla pole position e autorevolmente in testa dopo la prima partenza, non azzecca la seconda e si ritrova a dover recuperare. E' infatti Binder a sognare la prima vittoria in carriera nel Motomondiale, ma il sudafricano deve arrendersi al ritorno di Antonelli e anche a quello di Bastianini, che nelle ultime curve recupera cinque posizioni e centra un secondo posto che potrebbe anche mettere paura a Kent, leader incontrastato della classifica mondiale. E anche Fenati crede nel podio, ma si deve arrendere a Binder solo nel rettilineo finale. A completare la grande domenica di Moto3 per il tricolore arrivano anche i punti mondiali di Bagnaia (12°) e Migno (13°).