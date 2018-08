Moto3, GP Aragon: vince Oliveira, Fenati 3°. Che peccato Bastianini!

27 settembre 2015

LA CRONACA DELLA GARA

Al via il poleman Bastianini conserva la vetta della corsa con Oliveira alle sue spalle. Martin dopo due curve si prende la seconda posizione, mentre Kent scende da terzo a sesto e poi addirittura precipita all'ottavo posto. Oliveira ben presto si prende la prima posizione, con Martin alle spalle e una bella battaglia tra Antonelli e Bastianini per il terzo posto. Nelle prime fasi della corsa sono in otto ad essere in lizza per la vittoria, con Kent a chiudere il gruppo. Risale quindi Fenati e sono tre gli italiani dietro Oliveira, dopo aver superato Martin: Antonelli, Bastianini e Fenati.



Fenati si porta in testa, con Bastianini che perde posizioni e Kent che ne riguadagna e sale al quarto posto. Intanto nella lotta per la vittoria si riporta anche Navarro. Kent al settimo passaggio è addirittura primo, approfittando delle tante battaglie tra i suoi avversari, con Antonelli terzo, Fenati quarto e Bastianini che si ritrova settimo. E' quindi Antonelli a riprendersi la leadership della classifica bruciando Kent e Oliveira in rettilineo grazie alla doppia scia. Ma dura poco: i due lo ripassano.



A metà gara le posizioni di testa si cristallizzano, con Oliveira primo davanti a Navarro. Kent e Bastianini sono in lotta per il podio con Antonelli a insidiare i due leader della classifica mondiale. Poi i primi quattro si ritrovano tutti in battaglia tra di loro per la vittoria. Al 13° giro Bastianini torna secondo, alle spalle di Oliveira e con Kent quarto dietro Navarro e in attesa di poter attaccare. Mentre a metà gruppo Isaac Vinales, Darryn Binder e Hanika cadono, Kent rompe gli indugi e va a sverniciare Oliveira al 15° giro prendendosi la leadership della gara. Bastianini non ci sta e infila a sua volta Oliveira. Il duello Kent-Bastianini avvantaggia Brad Binder e Fenati, che li sopravanzano e li relegano al quinto e sesto posto a tre giri dalla fine.



Nel finale è proprio Binder a portarsi davanti a tutti e ad allungare su Oliveira. Bastianini e Kent si riprendono dal momento di difficoltà e tornano in lotta per il podio. All'ultimo giro, quindi, Oliveira passa il compagno di team Binder e Bastianini è terzo, con la possibilità di attaccare i due della KTM Ajo. A sole due curve dalla bandiera a scacchi, però, il riminese centra in pieno il sudafricano ed entrambi sono costretti a ritirarsi. Sembra la grande occasione per Kent, che può allungare decisamente in classifica. Il britannico, però, ha un momento di distrazione nel controllare la posizione di Navarro alle sue spalle e perde il controllo della sua Honda, volando fuori pista. Anche Antonelli è costretto ad andare lungo e perde qualche posizione. Ma chi sorride, per il mondiale, sono il vincitore Oliveira e Fenati, che accorciano la classifica.