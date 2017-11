Moto3, fuga e vittoria finale per Martin a Valencia

Jorge Martin (Honda) ha chiuso la stagione della Moto3 con una vittoria senza discussione. A Valencia lo spagnolo del team di Gresini ha preso il largo al via e nessuno l'ha più visto. Grande battaglia, invece, per il podio: alla fine l'hanno spuntata Mir (Honda), secondo e autore di una clamorosa rimonta dopo un'uscita di pista in avvio, e Ramirez (Ktm). Beffati in volata Fenati e Bastianini, con Foggia ottimo settimo.

Una gara senza storia quella per il primo posto, con Martin che è apparso imprendibile per tutti. Forse avrebbe potuto rendergli la vita difficile Joan Mir, ma la gara per la vittoria del campione del mondo è stata condizionata dalla caduta davanti a lui di Rodrigo, costringendolo a risalire dalla diciannovesima posizione dopo essere finito nella ghiaia.



Conclusione agrodolce per gli italiani. Fenati e Bastianini hanno lottato sino al traguardo per salire sul podio, ma alla fine sono stati quarto e quinto, chiudendo il campionato rispettivamente al secondo e sesto posto. Nota di merito per il quasi "deb" Dennis Foggia, capace di stare con i migliori sino all'ultimo e poi retrocesso di una posizione per aver superato la delimitazione del tracciato. A punti anche Antonelli, 14° al termine di una stagione davvero sottotono. Paura per Di Giannantonio finito a terra in pieno rettilineo dopo un contatto con Ramirez, che lo precedeva.