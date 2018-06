Moto3 Francia, trionfa Arenas tra incidenti e penalità

20 maggio 2018

La Moto3 riserva brividi e sorprese fino all'ultima curva e, in questo caso, anche oltre. Arenas si è ritrovato in omaggio una vittoria assolutamente inaspettata (lo spagnolo aveva ottenuto un 15° posto come miglior risultato stagionale) al termine di una gara in cui ha avuto sì il merito di rimanere nel gruppo dei migliori, ma nella quale la classifica finale è stata di fatto scritta dagli errori dei suoi rivali e dalle sentenze dei commissari.



I grandi protagonisti sono stati Marco Bezzecchi e Jorge Martin (primo e secondo nel mondiale dopo Jerez), che si sono dati a lungo battaglia prima che un'high-side del riminese all'ultimo giro innescasse la doppia caduta costata il ritiro a entrambi. Sfortuna nera soprattutto per lo spagnolo, al secondo "zero" consecutivo ancora una volta a causa di un contatto con un rivale.



Ad approfittare del k.o. dei duellanti era stato Fabio Di Giannantonio, che era rimasto in agguato alle loro spalle e che è passato per primo sotto la bandiera a scacchi assaporando per qualche minuto la gioia del primo successo in carriera. Un gioia durata fino a quando non è arrivata la sentenza della direzione gara: 3 secondi di penalità per aver tagliato una curva senza aver restituito la posizione.



Alle spalle del pilota romano hanno chiuso Andrea Migno e Niccolò Antonelli, anch'egli però retrocesso di una posizione per un taglio curva, con il terzo posto che è finito nelle mani di Marcos Ramirez, al secondo podio consecutivo "consegnatogli" dalle penalità dopo quello di Jerez.



Il caos premia in qualche modo Bezzecchi, che nonostante il ritiro resta leader mondiale a + 4 su Di Giannantonio e + 7 su Canet, partito ultimo dopo l'incidente causato in Spagna e finito 8° al termine di una lunga rimonta.