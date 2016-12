Moto3, dall'anno prossimo il team Sic58

9 settembre 2016

Il GP di San Marino si corre sempre in memoria di Marco Simoncelli. E allora dopo il ritiro del numero 58, arriva anche l'annuncio che dall'anno prossimo, in Moto3, correrà il team Sic58 Squadra corse, fondato da Paolo Simoncelli, papà di Marco. La scuderia esiste già da 3 anni e ha come obiettivo lanciare giovani piloti nel mondo del motociclismo, il team quest'anno ha partecipato al campionato italiano e al campionato spagnolo Junior. Ancora da definire i due piloti, anche se si fanno i nomi di Valtulini e Arbolino.