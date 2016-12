Moto3, cadute spettacolari ad Assen

26 giugno 2016

Gara spettacolare ad Assen in moto3, non solo per i sei italiani nelle prime sette posizioni. Sul circuito olandese ogni giro sembra l'ultimo, con i piloti pronti a tutto pur di non cedere la posizione. Ne vengono fuori contatti, tagli di traiettoria, highside e cadute spettacolari. Tra gli altri finiscono per terra il giovane spagnolo Aron Canet e il poleman Enea Bastianini, dopo uno scontro con il connazionale Nicolò Bulega. Fortunatamente tutti i piloti ne escono illesi.