Moto3, Biaggi presenta il suo team: "Voglio far crescere talenti"

16 dicembre 2016

E' ufficialmente iniziata l'avventura di Max Biaggi come proprietario di un team. Il camoione romano ha presentato a Ortisei la sua nuova squadra di Moto3, "Max Racing Team", composta dai due giovani piloti Davide Baldini e Alessandro Del Bianco. L'ex pilota, insieme a alla casa indiana Mahindra di cui sarà anche ambasciatore ufficiale, intende continuare a dare un contributo al mondo del motociclismo dedicandosi a sviluppare le abilità di giovani e promettenti talenti in qualità di team principal e mentore.

"Con il Max Racing Team inizia una seconda fase della mia vita. Vivrò il motociclismo in un modo nuovo, che mi emoziona moltissimo, perché avrò la possibilità di far correre due piloti giovanissimi nei campionati più importanti, prima quello italiano e poi il Mondiale. L’obiettivo, in questo momento della mia carriera, è dare un vero contributo alla crescita dei nuovi talenti del motociclismo italiano", ha commentato Biaggi, che nel 2017 vedrà la sua squadra al via del Civ e anche in qualche tappa del Mondiale, dove vorrebbe approdare in pianta stabile nel 2018.