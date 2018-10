Moto3: Bezzecchi rinasce in Giappone, Mondiale riaperto

21/10/2018

Doppietta italiana a Motegi in Moto3 con Bezzecchi e Dalla Porta. Vittoria importantissima in volata per il numero 12 che interrompe un digiuno di quattro gare e riapre il Mondiale grazie alla caduta di Jorge Martin a sei giri dal termine: ora si trova a solo un punto dalla vetta della classifica. Nella corsia box ha poi ricevuto l'abbraccio di Valentino Rossi. Terzo gradino del podio per Binder. Top ten tricolore con Foggia 4°, Arbolino 6° e Bastianini 7°. Controlli in ospedale per Antonelli e Di Giannantonio dopo le brutte cadute in gara.