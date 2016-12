Moto3, Bastianini brucia Binder e vince a Motegi

16 ottobre 2016

Enea Bastianini è tornato alla vittoria dopo oltre un anno (Misano 2015). Il pilota della Honda di Gresini lo ha fatto nella Moto3 a Motegi, dove ha bruciato sul traguardo il neo campione Binder (Ktm). Terzo Bulega, che beneficia della squalifica del giapponese Ono (Honda) per peso irregoalre. Poi Oettl (Ktm), Di Giannantonio (Honda) e Bagnaia (Mahindra). Cadiuo all'ultimo giro mentre era in lotta per il podio il poleman Migno dopo un contatto.

Per l'Italia a punti anche Antonelli (Honda) e Dalla Porta (Ktm), rispettivamente 10° e 11°. Fuori dai top 15 Spiranelli (Mahindra), Petrarca (Mahindra) e lo stesso Migno (Ktm), risalito in sella dopo essere finito a terra. Grazie a questo successo, ottenuto per 17 millesimi, Bastianini è balzato al secondo posto in classifica generale grazie al sorpasso su Navarro, subito a terra.