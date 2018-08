Moto3 Austria, cavalcata trionfale per Bezzecchi

12/08/2018

Il weekend perfetto per Bezzecchi, arrivato in Austria con l'intenzione di riscattare il deludente 6° posto di Brno e capace di martellare fin dalle prime libere, coronando il fine settimana con una gara perfetta, condotta in pratica dal primo all'ultimo giro. Per il 19enne romagnolo non poteva esserci modo migliore di festeggiare il passaggio in Moto2 (correrà con il team KTM Tech 3 nel 2019).



L'unico che è apparso in grado di metterlo in difficoltà è stato proprio il suo rivale diretto per il mondiale, Jorge Martin. Dopo aver saltato il GP della Repubblica Ceca per la rottura del braccio nella FP1 di Brno, lo spagnolo del team Gresini è tornato in pista con una grinta eccezionale, arrendendosi solo all'ultimo giro al rientro di Bastianini (e probabilmente al riacutizzarsi del dolore). Per Enea la gioia del quarto podio stagionale, arrivato al termine di una lunga rimonta dalla nona casella in griglia di partenza.



Buon 5° posto per il suo compagno di team Lorenzo Dalla Porta, con Tony Arbolino (9°) unico altro italiano in top 10. Domenica difficile invece per il trionfatore di Brno, Di Giannantonio, che ha chiuso 11° perdendo ulteriore contatto dalla vetta iridata (ora è a - 37 da Bezzecchi). Giornataccia per gli altri piloti tricolori: 22° Antonelli, 23° Bulega, 26° Foggia e 27° Nepa. Caduta e ritiro per Migno.