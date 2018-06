Moto3 Argentina, prima gioia per Marco Bezzecchi

8 aprile 2018

Marco Bezzecchi vince il GP d'Argentina e conquista il suo primo successo in carriera in Moto3 nella seconda gara stagionale. Il riminese della KTM domina fin dal semaforo verde e trionfa in solitaria, chiudendo davanti allo spagnolo Canet (nuovo leader del mondiale) e al connazionale Di Giannantonio. Non paga invece l'azzardo di Jorge Martin, vincitore in Qatar, che monta le slick con pista ancora umida ma non riesce nell'impresa e chiude 11°.